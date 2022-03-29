有的人天生人緣好，不管任何時候身邊總不缺異性的圍繞，桃花不斷。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果男人手相中生命線末端開叉、有多條感情線、手掌呈現粉紅色、掌中有金星帶，代表他桃花運很旺盛，但要小心處理男女關係，否則恐陷入感情陷阱中。

▍1.生命線末端開叉

一般生命線以深直為最佳，但不一定要很長才代表長壽，除了長短還要看形態。生命線所呈現出的不光是健康壽命，還有綜合的精神狀態。生命線末端像人字形一樣出現開叉，說明這個人的生命力強，精力旺盛，同時代表桃花旺、身邊誘惑多。

▍2.多條感情線

手掌中有著兩條平行存在的感情線，這種手相可以說是典型的旺桃花。有這類手相的人不僅在生活中容易遇到適合自己的戀愛對象，工作上也有機會遇到自己喜歡的人。這類人情感豐富，充滿了對愛情的渴望。如果有多條婚姻線，則容易招爛桃花，通常有這種手相特徵的人異性緣比較好，但是這些異性朋友當中，容易有爛桃花來誘惑自己，進而陷入感情陷阱。如果不理性對待，會影響到生活、婚姻甚至財運。

▍3.粉紅色的手掌

粉紅色手掌的人社交力強，八面玲瓏，圓滑處事，在哪裡都吃得開，具有鮮明的個性，開朗健談，無論男女都很有魅力。這類人思維敏捷，口才很好，任何場合很容易博取他人的歡心，當然也包括情場中，所以這種手相的人桃花運也非常旺盛。

▍4.手掌出現金星帶

假如在手掌的上方出現一條帶狀的紋路，手相學將其稱之為「金星帶」，起自食指和中指之間、延伸到無名指和小指之間者最為理想。出現金星帶屬於吉相，表示此人的感情非常豐富，愛情、人緣特別旺，容易獲得異性的青睞，多得異性的追求。但如果感情線不好，則表示會在感情上遭受挫折、且容易受到誘惑。

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