2022年底台北市長選戰，藍綠白皆還未確定參選者，各界評論目前各陣營最可能的人選，國民黨有望推派立委蔣萬安，民進黨可能推派衛福部長陳時中，民眾黨以現任北市副市長黃珊珊呼聲較高。已故作家李敖的長女李文今嗆辣發言、連酸3 人，指陳時中抽菸50多年，難怪唱歌跟「那卡西」一樣，老婆也都習慣他的臭嘴巴。

對於黃珊珊，李文則稱黃要減肥，閃邊去；更批蔣萬安政治經驗不夠，不適合當台北市長。李文直言，蔣萬安、陳時中、黃珊珊都沒有優點可言。

對於台北市長選戰「三腳督」，李文日前才表示將繼承父親遺志，要參選台北市長。今(29日)她接受資深媒體人黃光芹節目專訪時分析，蔣萬安過往沒什麼政治經驗，僅在美國擔任過律師，雖然幫助很多新創公司從事業務，但根本聽都沒聽過，一直到2013年跑回台灣當立委，她認為蔣的政治經驗明顯不足。

談及陳時中，李文也毫不客氣開酸，直指陳時中是牙科醫生、衛福部長，理應對台灣的健康進行管理，但竟抽菸抽50多年，難怪唱歌跟「那卡西」一樣，他老婆都習慣他的臭嘴巴，其他人擔心這個幹嘛？針對黃珊珊，李文則認為黃不夠大器，感覺有一點憂鬱氣息，她覺得一個市長需要有霸氣才對。

最後，針對誰最適合擔任下任台北市長，李文表示，蔣萬安、陳時中、黃珊珊都沒有優點可言，台北需要更邁向國際化。