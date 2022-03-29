隋棠出席Chicco新品活動。（粘耿豪攝）

隋棠出席Chicco新品活動。（粘耿豪攝）

隋棠29日為她代言7年的母嬰品牌新品造勢，被問到舉世皆知的威爾史密斯奧斯卡掌摑主持人事件，她嚴肅表示：「任何形式的暴力都是不對的，不管言語、或是行為上的暴力。」不過她也表示，「他的初衷可以理解啦！因為他一直以來所作所為都很保護家人，但還是要三思。」她覺得如果威爾上台不是出拳，反而用說的、表達被冒犯，可能比較好。

被問若自己遇上這樣的窘境會怎麼處理？隋棠表示，「玩笑誰都會開，只是開的高級、低級，我可能不會打巴掌，但也是會公開讓對方知道不接受這樣的玩笑，這是很大的冒犯。」

隋棠說，老公Tony也是那種保護慾比較強的另一半，很保護家人，但她認為老公應該不至於會動手打人，她說夫妻倆價值觀還頗一致，「對於訕笑、辱罵、揶揄都不為所動，但玩笑的界線踩到家人就不行，所幸目前網友或其他人並沒有踩到這個點上」。

被問最近復出拍戲，是否嚐到不用照顧小孩的甜頭？她笑說：「原來不用帶小孩這麼開心，我們在台中longstay，我已經很克制po文，不能太囂張，擔心另外一半會不開心。」但時不時就有朋友會說「妳現在過得好開心！照片裡那個笑容就是單身的笑容」。當時她住台中，一周回家一次，老公也吵著找她，坦言老公有嚴肅跟她討論「短時間不要接第3部」，後來取得的共識就是「只要不離開台北、不要在外面過夜」。她不諱言在台北拍戲更辛苦，因為回家還要「加班」，但另一個面向來說，「幸福感」也無可取代。

至於之前被傳懷第4胎？她笑說：「我今天腰帶很緊，跟造型師說要雪恥！」並表示沒有意外的話不會再生，暫時真的不會再懷孕，但至目前為止也沒有想結紮，「不結紮、不催生，把機會讓給別人」。