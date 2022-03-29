市議員參選人林佳儀29日在立委陳亭妃及市議員張家銨陪同下，女力連線共同於沙鹿菜市場掃街拜票。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

民進黨初選逼近，台中市第二選區（沙鹿、清水、梧棲）市議員參選人林佳儀勤走基層，29日在立委陳亭妃及市議員張家銨力挺下，女力連線共同於沙鹿菜市場掃街拜票，受到婆婆媽媽歡迎，林佳儀力爭為海線再拚一席女議員。

民進黨市議員初選將於4月11日展開，各陣營全力衝刺選情，台中市第二選區新人林佳儀勤站路口、掃市場、勤跑地方行程，在陸戰毫不馬虎，把握每一次機會爭取鄉親認識和支持。

立委陳亭妃和市議員張家銨陪同下，向民眾呼籲「電話民調唯一支持林佳儀」，受到鄉親熱情歡迎。由於陳亭妃曾於電視劇出演「媽祖」，鄉親也打趣說，這次是「女神級」立委推薦，一定要支持。

身為首次面對初選考驗的新人，林佳儀表示，雖然是首次參選，但自己其實已經擔任政治幕僚超過10年，從擔任議員助理到台中市民政局秘書和市長秘書，工作都和地方議題息息相關，對地方服務和處理市政議題早已不是新人，希望能以這些訓練的成果，服務海線鄉親，推動自己家鄉的進步。

談到台中和海線近年的發展，林佳儀批評說，這幾年盧市長任內，根本不在意年輕人，更完全放棄海線發展，只在意特定家族還有財團這些地方在地勢力，令年輕人們及所有海線居民既失望又生氣。為了翻轉這些亂象，自己提出涵蓋交通建設、嬰幼托育、樂齡長照、改善空汙和居住正義等政見。期許自己能夠成為海線正義使者，打破現在市府的爭議，為海線的民眾發聲。

陳亭妃鼓勵，今日特別到台中來，希望呼籲海線的民眾，再拚一席綠色女力，讓年輕、勇於面對挑戰的林佳儀，代表海線人民進入市議會爭取福利。

張家銨表示，「家佳」聯線希望加深選民印象提高人氣，拜託大家年底支持海線的年輕女力張家銨、林佳儀進入市議會，注入活水，為年輕的聲音發聲，為大家爭取權益。