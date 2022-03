近期俄羅斯重申不排除動用核武,並傳出可能在「假旗行動」(false flag operations)中使用生化武器,不過多名學者專家認為,俄軍於烏克蘭使用上述大規模毀滅性武器,恐跨越西方世界的「紅線」,反而導致北約(NATO)決定軍事介入俄烏戰爭。

「加拿大廣播公司」(CBC)報導,渥太華大學(University of Ottawa)公共與國際事務研究所(Graduate School of Public and International Affairs)所長巴里斯(Roland Paris)表示,雖然目前北約仍堅守維護成員國安全的承諾,持續拒絕對俄烏戰爭進行直接軍事介入,但該組織仍可能被捲入與俄羅斯的大規模武裝衝突之中。

俄羅斯已多次宣示,不排除在該國面臨「存亡危機」時動用核武,藉此嚇阻北約介入;但巴里斯指出,若普丁在西方直接介入前就於烏克蘭使用生化武器或戰術核彈,反而將讓全球面臨「世界大戰」的風險;智庫「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)核子專家庫恩(Ulrich Kuhn)也認為,若俄羅斯於烏克蘭動用核武,西方肯定無法繼續坐視不管,將為阻止情勢進一步惡化而採取大規模軍事介入。

而在生化武器方面,北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)先前也已警告,若俄羅斯動用生化武器,將「徹底改變這場戰爭的本質」,並稱這類武器也會對北約成員國領土造成傷害,可能暗示此舉將啟動集體防禦條款,讓北約以正當理由發起軍事行動。

不過前北約盟軍司令、退役美國陸軍上將克拉克(Wesley K. Clark)提醒,北約不應公開設立「紅線」,以免給予戰爭進一步升級的空間,也確保俄羅斯無法藉機損害北約的信譽;專精美俄關係的美國天主教大學(Catholic University of America)教授基瑪吉(Michael Kimmage)則表示,由於烏克蘭並非北約成員國,使公開確認「紅線」適用範圍一事變得相當複雜:「如果於俄烏戰爭中動用化武是北約的問題,那若是中國大陸在某處使用化武,是否也會成為北約的問題?」