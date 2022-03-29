近期俄羅斯重申不排除動用核武，並傳出可能在「假旗行動」（false flag operations）中使用生化武器，不過多名學者專家認為，俄軍於烏克蘭使用上述大規模毀滅性武器，恐跨越西方世界的「紅線」，反而導致北約（NATO）決定軍事介入俄烏戰爭。

「加拿大廣播公司」（CBC）報導，渥太華大學（University of Ottawa）公共與國際事務研究所（Graduate School of Public and International Affairs）所長巴里斯（Roland Paris）表示，雖然目前北約仍堅守維護成員國安全的承諾，持續拒絕對俄烏戰爭進行直接軍事介入，但該組織仍可能被捲入與俄羅斯的大規模武裝衝突之中。

俄羅斯已多次宣示，不排除在該國面臨「存亡危機」時動用核武，藉此嚇阻北約介入；但巴里斯指出，若普丁在西方直接介入前就於烏克蘭使用生化武器或戰術核彈，反而將讓全球面臨「世界大戰」的風險；智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）核子專家庫恩（Ulrich Kuhn）也認為，若俄羅斯於烏克蘭動用核武，西方肯定無法繼續坐視不管，將為阻止情勢進一步惡化而採取大規模軍事介入。

而在生化武器方面，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）先前也已警告，若俄羅斯動用生化武器，將「徹底改變這場戰爭的本質」，並稱這類武器也會對北約成員國領土造成傷害，可能暗示此舉將啟動集體防禦條款，讓北約以正當理由發起軍事行動。

不過前北約盟軍司令、退役美國陸軍上將克拉克（Wesley K. Clark）提醒，北約不應公開設立「紅線」，以免給予戰爭進一步升級的空間，也確保俄羅斯無法藉機損害北約的信譽；專精美俄關係的美國天主教大學（Catholic University of America）教授基瑪吉（Michael Kimmage）則表示，由於烏克蘭並非北約成員國，使公開確認「紅線」適用範圍一事變得相當複雜：「如果於俄烏戰爭中動用化武是北約的問題，那若是中國大陸在某處使用化武，是否也會成為北約的問題？」