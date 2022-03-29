香港遇到最嚴重的新冠病毒爆發，已造成約6,000人的喪生，逝者當然需要收殮，導致這座城市的棺材快要用完了，必須向外訂購更多棺材，由便宜材料製作的環保棺材也變得更流行。

美聯社報導，香港政府表示，上週已經有1,200具棺材運抵，將來還會持續增加。由於香港地狹人稠，因此火葬是主要的方式，棺材也就以火化棺為主，材質不需要過於堅固，這也就是環保棺獲得支持的基礎原因。

LifeArt Asia就是提供紙板棺材的商家，該公司的棺材由回收木纖維製成的，生產容易、生本低廉，還可以根據要求進行訂制，每天可以製作50 具。

公司負責人表示，有些人接受，但也有人跨不過那道心理障礙，覺得使用紙製成棺材有點寒酸，好像對親人不太尊重。

但他指出，其實外觀的美化可以沖淡這種感覺，該公司的設計可以依據宗教屬性或是逝者的生前愛好，提供個性化外觀與的顏色，提供更愉快的告別禮，並不會因為材質而失了禮數。至於家屬擔心的承重，紙板棺的承載重量至少200公斤，不成問題。

他還表示紙棺還有環保的優點，與木質棺材相比，紙板棺材在火化期間排放的溫室氣體減少87%。

過去一周，香港平均每天報告約 200人因COVID-19死亡，多數是未接種疫苗的老年患者。