桃園青年問政連線成員，包括林昭賢(左起)、梁為超、陳美梅、簡志偉、涂權吉、張桂綿、朱珍瑤一起登記。（賴佑維攝）

國民黨桃園市黨部舉辦市議員參選登記，7名青壯派議員組成「桃園青年問政連線」一起登記，他們說，桃園市最年輕都市，但市府照顧並未到位，希望持續監督。另外前縣長吳志揚陪同桃園區參選人吳家靖登記，希望給青年機會。

桃園青年問政連線成員，包括梁為超、朱珍瑤、林昭賢、陳美梅、張桂綿、簡志偉、涂權吉一起登記，他們說，桃園是全台年輕人口增加最快的城市，平均年齡37.5歲，在六都中最年輕，但是桃園市長鄭文燦對年輕人的照顧沒有到位，包含公共托育中心、公立幼兒園、托育補助、親子友善空間，都不如新北市。

他們也說，很多人因為桃園工作機會少，往雙北市求職，不但有通勤成本，也影響生活品質。希望未來4年繼續擔任民代，要求市府改善，讓桃園成為適合年輕人的城市。

登記桃園區議員的新人吳家靖則在吳志揚，還有其父親、前議長吳振寰陪同下登記。見到吳志揚登記，還有其他登記者嚇到，以為吳志揚也是要來登記。吳志揚說，期待年輕人為地方服務，也能有新的觀念，國民黨更需要年輕化。他也說，若有需要且有時間，可以幫忙輔選。

不過談到市長選舉人選時，吳志揚三緘其口，他說，主要是為年輕人加油打氣，國民黨也沒問他參選市長的事情，更不會對人選評論，以免被外界有其他的解讀。媒體詢問吳志揚，國民黨桃園市長人選，一定要在地人嗎？吳則回應不評論。