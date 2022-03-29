紐約家具設計中心29日發布2022年進口家具產業趨勢報告，發現2020-2021年消費變化三大趨勢，包含家具市場出現M型化消費，以及日本進口家具市場崛起，銷售額大幅成長88％，此外疫情衝擊睡眠品質，床墊銷售相對成長。

紐約家具設計中心總經理徐培原指出，全球缺工、缺料導致各大產業年年喊漲，精品家具市場同步繳出亮眼成績；根據去年進口家具成長最快速的品項為頂級現代沙發，銷售額對比2020年增長6.7％，至於入門沙發年度銷售額則減少逾3成。

徐培原認為，房市旺帶動進口家具買氣成長，其中15萬元以上進口沙發銷售旺，而入門款沙發買氣相對下滑，但5-8萬元沙發，仍是小資族群偏好選購的主力商品，家具市場朝向M型化發展，亦顯見頂級精品家具仍然有發展空間。

此外無法出國，也讓國人開始打造「日式居家」在家中體驗偽出國，去年日本進口家具銷售額較2020年增加88％，其中以餐桌、餐椅、主人椅詢問度最高，而疫情不定期升溫也相對影響睡眠品質，2021年床墊品項銷售額更呈現成長狀況。

徐培原指出，紐約家具主打讓消費者能親自體驗，但在面對疫情來襲成海嘯第一排，去年5月三級警戒發布後，商場來客量大幅衰退55％，除了推出「安心賣場方案」確保消費者擁有足夠購物空間，且全面活化線上諮詢平台，提供線上預約，線下專人服務，挺過嚴峻一年，今年紐約家具邁入第25周年，除持續「歐美同步價」、「買貴退差價」服務等策略，仍持續評估北、中、南拓點。

隨著雙北塭仔圳重畫計畫啟動，紐約家具中心亦於去年底搬遷至新莊宏匯ITOWER；未來計畫台中新館與高雄新館，並評估桃園、新竹等展店。