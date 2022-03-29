將來銀行29日開業，中華電信是將來銀行最大股東，持股占比41.9％，中華電信董事長謝繼茂29日率公司一級主管親自站台，謝繼茂表示，短期內，中華電信與將來銀行雙方可以合作的業務包括相關優惠措施，例如購機、帳單扣款，長期來看，雙方將整合金融及電信數據發展金融生態圈。

謝繼茂強調，中華電信的長項是在資通訊及科技，中華電信將利用資通訊科技能力，與將來銀行合作發展Fintech領域的創新應用。

除此，中華電信已發行的Hami Point等點數，未來可以與將來銀行發行的點數互換以及互相導客。中華電信已入股PChome電商，市場對於將來銀行與PChome合作點數互換持樂觀看法，謝繼茂說，這是一個好的合作方向，但雙方目前還沒有洽談合作，畢竟將來銀行才剛開業。

目前中華電信持股占比最大，當初成立將來銀行時，曾假設若有潛在策略投資夥伴有意願進入將來銀行，中華電信不排除讓出部份持股，針對此，謝繼茂說，等待有緣人來，沒有排斥這樣的做法。

另外，目前將來銀行的資安體系以及連網的核心系統，都是由中華電協助建置，謝繼茂說，中華電信已具備這些能力，傳統銀行未來若要轉型，說不定中華電信有機會以專案協助辦理。

謝繼茂說，相較於其它網銀，擁有大股東中華電信，對將來銀行未來發展的最大利機點，在於中華電在網路、資通訊等科技領域十分專業，將來銀行的其它大股東還包括兆豐銀行、新光集團、凱基銀行等，未來在網路科技與銀行之間希望產生「化學變化」，看看能不能發揮與其它網銀競業不一樣的綜效出來。

將來銀行最大股東為中華電信，持股41.9％，其次為兆豐銀行25.1％、新光集團14％、全聯實業9.9％、凱基銀行7％，關貿網路2.1％。