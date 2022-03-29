指揮中心今(29)日公布新增33例本土個案，其中新北中和某社區一口氣就新增7人，其中有6人都住在同一棟雙邊公寓，且指揮官陳時中指出，該起群聚集中在中和某社區的76巷11弄、9弄，有網友一看傻眼，驚訝竟然把公寓的巷弄位置直接唸出來，對於外界質疑，陳時中則回應，因為公布之後大家比較容易知道關係。

新北中和爆社區群聚 陳時中：同一條街陸續染疫很怪

陳時中今天在疫情記者會中表示，這兩天同一條街陸續有人染疫，新北中和某公寓出現相關個案7人，其中6人就是住在同一棟雙邊公寓，還唸出社區地址是在76巷11弄、9弄，目前整棟樓都已經清空，公寓周邊會開設篩檢站，設在景福活動中心。

有網友在《PTT》質疑，為何新北這次會公布「xx巷xx弄」這種資訊？之前桃園和高雄確診都只用某公司、某醫院，好奇新北中和這次為何就可以直接把公寓地址唸出來？

貼文引起熱議，網友紛紛回應「CDC意圖造成新北恐慌嗎？」、「對啊，基隆的寫得不清不楚的」、「你看中和哪裡設快篩站就知道是哪區了」、「都寫景福里了還要猜嗎？」；但也有人反嗆「不寫仔細就罵要大家猜、要累死誰？寫仔細就罵這麼仔細，要獵巫喔？」

對於媒體詢問，為何過去都不透露清楚的資訊，這次卻很明確公布社區地址，陳時中則在記者會中回應，公布之後大家比較容易知道關係，而且是在一個區域內東一個、西一個，都在同一個範圍，連一連之後就知道在那幾棟裡面，算是蠻密集的。