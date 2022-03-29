頂溪國小今舉行圖書館改造及智慧教室啟用儀式。（頂溪國小提供）

頂溪國小今舉行圖書館改造及智慧教室啟用儀式。（頂溪國小提供）

新北市頂溪國小經新北市副議長陳鴻源、議員連斐璠、羅文崇爭取經費，進行圖書館改造及新建智慧教室，今（29）日舉辦啟用儀式，為即將到來的兒童節帶來「閱讀好氣質、智慧樂學習、運動好健康」三項大禮。

圖書館以學校原有的彩虹意象及校訂課程的學生圖像「分享家-海精靈」作為發想主軸，讓館內成為與書籍對話、與同儕分享閱讀樂趣的學習園地。同學們見到嶄新的圖書館不禁稱讚，圖書館變得很不一樣，除了看書很享受外，還有同學的美勞作品展示，很有美術館的感覺。

頂溪國小今年的兒童節慶祝活動，依新北童樂節的主題「揪友齊打怪-全校同樂」，規畫了讓學生必須透過合作、互動、共好的闖關活動，關卡設計概念皆是希望讓孩子們能一起完成外，更期望可以一起破除懶惰、孤僻等壞習慣，一起打造好品德。

頂溪國小表示，學校重視孩子們的閱讀、運動及品德的養成，透過這次的童樂節活動，除了學習環境的優化外，讓孩子在闖關過程中，與同學合作共同完成任務讓他們的學習得到最大的發展，也邀請社區與親師一同打造孩子們的學習樂園。