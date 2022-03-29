桃園市政府第4屆青年諮詢會29日成立，集結39位不同年齡層、不同學經歷背景及多元族群的青年委員們，將傳達青世代的心聲，肩負市府與青年溝通橋樑角色。桃園市長鄭文燦鼓勵青年關心桃園市政發展，以實際行動發揮社會影響力。

鄭文燦表示，青年關心桃園市政發展、公共議題或參與公共事務的形式有千百種，可透過網路倡議或是以實際行動投入地方發展，要帶著開闊包容的心，多聽不同聲音才能擁有多元視野，擁有理性的思辨能力並發揮社會影響力，桃園市政府青年諮詢會將延續精神交棒，持續打造桃園成為全台各縣市青年安居樂業的首選。

青年局指出，在2019年3月29日首次成立桃園市政府青年諮詢會，至今每一屆成員都很關心桃園發展，上一屆青年委員在任期中共召開16次專題會議，包含桃園經濟建設、多元文化發展、社會住宅、長照關懷都是關注議題，大家與市府各局處交換想法與經驗。另外青年委員也響應聯合國國際青年日，組成籌備委員會並以「翻轉教育」為主題，與市府共同舉辦「2020桃園國際青年論壇」，傳達青年世代的在地關注及國際視野。