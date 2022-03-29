金管會29日宣布對丹尼爾投顧處分案，即在投信投顧公會辦理業務檢查時，發現丹尼爾投顧有五大項違規，包括持續借款給其陳姓董事長、未經核准提供服務、未經核准逕行變更營業處所、業務人員未專任、及將營業處所供陳姓董事長持股的其他公司設籍與掛牌，金管會依法對丹尼爾投顧罰鍰300萬元，是投顧罰鍰最高的一案，並命令丹尼爾投顧解除陳姓董事長職務。

證期局副局長蔡麗玲表示，金管會曾在2014年命令君安投顧解除負責人的職務、2017年解除聯華投顧負責人、2020年解除益高投顧負責人，這次是第四次解除投顧負責人職務，而聯華投顧及益高投顧目前都已解散、未再營業，而這些被解職的負責人，依規定解職後三年內不得再從事證券相關業務。

金管會列舉丹尼爾投顧的五大罪證，一是丹尼爾投顧2018年間將公司資金貸予陳姓董事長，已被金管會糾正處分，2019年仍持續將公司資金共1,510萬元，借給陳姓董事長，由其私用，雖然該董事長在2020年底已全數償還，但沒有遵守法規的情況，影響公司經營甚鉅，且屬累犯，違規情節重大，罰120萬元。

蔡麗玲表示，金融機構的資金要專款用於營運，不能貸給私人使用。

二是丹尼爾投顧未經金管會核准接受外國資產管理公司委任，提供行政協助服務，陳姓董事長居間協助此外商資產管理公司將其商品推介給國內金融機構，並提共翻譯、陪同拜訪客戶，這部分罰60萬元。

三是丹尼爾投顧要將公司搬到新地點，與其他公司共用，不符獨立使用的要求，但丹尼爾投顧在未經金管會核准下逕行搬遷，被罰60萬元。

四為丹尼爾投顧明知並允許業務人員兼任陳姓董事長投資其他公司的職務，且陳姓董事長擔任丹尼爾投顧投資研究部門主管期間，亦同時擔任自己持股的其他公司職務，這部分亦罰60萬元。

五是丹尼爾投顧營業處所供陳姓董事長持股的其他公司設籍並懸掛招牌，未獨立使用。

蔡麗玲表示，上述罪狀都是陳姓董事長主導，所以在罰款300萬元之外，亦要求丹尼爾投顧，解除董事長職務；而丹尼爾投顧是2011年成立，目前連同董事長共五名員工。