近年來我國咖啡消費市場熱絡，帶動台灣精品咖啡產業穩定成長，為提升國產咖啡產量與生產品質，強化咖啡產業產官學研各界鏈結，農委會農糧署輔導社團法人國際咖啡研究學會29日舉辦「2022國際咖啡論壇-咖啡品種與品種選育」活動，期能透過這場在台首次舉辦國際型品種論壇活動，提升國產咖啡品種選育與栽培管理各面向專業實力。

這次論壇邀請國內外重量級專家學者如咖啡品質協會董事-印度籍Ms. Sunalini Menon、前世界咖啡研究中心首席科學官Christophe Montagnon，以及咖啡生產者如多次榮獲台灣國產精品咖啡生豆評鑑比賽獎項方政倫等，共同交流特色品種選育、生產管理及後製加工等知識經驗。

農糧署說明，我國自然條件佳，獨特的島嶼型氣候更是咖啡最佳生長環境，加上農友優異的田間管理技術與後製加工技術，已讓台灣咖啡不斷地朝向精品、優質、安全發展。該署進一步說明，除了良好田間栽培管理及後製加工技術之外，品種也是決定絕佳風味與產量的關鍵因素，因此，這幾年國內相關農業試驗研究單位及學校積極致力於品種選育相關工作，期提供國產咖啡產業所需特色新品種。

這次論壇活動主辦單位國際咖啡研究學會表示，精品咖啡豆價格往往較一般商業豆價格高出數百倍，目前世界上公認品質最佳品種「藝伎（Gesha）」，已儼然是各場競標競賽常勝冠軍，我國「第一屆典藏台灣精品咖啡國際競標活動」卓武山農場所生產的「藝伎」咖啡也創下該拍賣平台歷史新高價每磅500.5美元，可見品種對於風味的影響至關重要。

此外，產量亦是咖啡品種選育的重要議題，世界咖啡研究組織指出2050年國際咖啡豆將供不應求，預估短缺1.8億袋（每袋約60～70公斤）咖啡豆，據此，研究高產、抗旱及抗病蟲害等咖啡品種也是未來咖啡產業關注重點。

農糧署表示，這次咖啡國際論壇特別邀請國內外重量級專家學者進行分享，內容包括世界咖啡育種最新技術及研究成果；台灣第一個本土咖啡品種「台農1號」育種者分享育種經驗；冠軍咖啡農分享如何在田間選拔風味絕佳之咖啡品系經驗；以及由正瀚生技資深研究員分享咖啡抗病育種挑戰等，上述議題討論帶給產業許多重要知識與啟發。

農糧署強調，舉辦國際性咖啡品種論壇能夠深化產官學研各界合作關係，提升國內學研單位、咖啡生產業者及國人們對咖啡品種認識，期透過科學研究提高台灣咖啡產業鏈實力與經濟產值，並讓台灣精品咖啡飄香全世界。