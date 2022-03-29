新光三越初夏購物節，會員獨享化妝品雙重回饋。（新光三越提供）

新光三越信義新天地暖心治癒所藝術空間展，漫遊者藍巴勒。（新光三越提供）

新光三越FUNBOX－機器戰士GD中型狂野蠻牛。（新光三越提供）

新光三越3月31日限定，ORIGINS青春無敵靈芝水狂粉組，67折特價3000元，於新光三越App下單即贈「Dr. Weil 青春無敵靈芝光潤機能水30ml」。（新光三越提供）

號稱全台最大、上半年美妝最強檔－新光三越「初夏購物節」，3月31日起盛大登場，全檔期提供逾百萬組4折起明星趨勢夯品，會員還可獨享化妝品單筆滿3000元送300元、skm points累點雙重回饋，搶購換季彩妝保養品，可趁著連假衝一波。

3月31日起首日限定必搶推薦，如LANCOME超極光晶露搶購組、超未來精華搶購組、KIEHL’S金盞花植物精華化妝水買1送5等。此外，也不能錯過暢銷精品彩妝YSL超模光感水氣墊、DIOR精萃再生光燦全效BB霜、全球首賣DARPHIN全效舒緩精華液、全台獨家GIORGIO ARMANI黑霜輕奢版、CLE DE PEAU明星造光精華40周年限量版、頂級保養必備HR黑繃帶乳霜，及最新上市的JO MALONE LONDON櫻花限量版香水等。也推薦鎖定3月31日至4月6日首7日的美妝霸屏日超強組合，如首日（3／31）登場的ESTEE LAUDER買1送10超豪華的美妝富翁組、ORIGINS買400ml送200ml的青春無敵靈芝水狂粉組等。

美妝霸屏日夯品將於新光三越全台15店、App精選優惠、skm online同步上架，連假出遊也能線上搶，於新光三越App下單購買，還可獲得品牌限量小禮。

此外，新光三越各店兒童館，更網羅多款最夯的玩具，包括小男孩最愛的FUNBOX－機器戰士GD中型狂野蠻牛、玩具總動員4－巴斯光年模型、小女孩最愛的鼎美玩具－Barbie芭比與肯尼豪華配件組、冰雪奇緣首飾提盒組等。4月4日前持兒童卡單筆消費滿2000元，還可獲得全台限量的「Hello EARTH種子球植栽盆栽組」，搭配環保議題，與小朋友一同體驗種植盆栽的樂趣。