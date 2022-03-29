基隆發生新冠本土疫情，台灣港務公司要求基隆港港務分公司成立緊急應變中心，3月28日開始港區作業人員，包含海關等CIQS人員，須持有7日內快篩陰性證明，截至3月29日下午5時，共發放8500份快篩劑予相關人員。

台灣港務公司表示，基隆港務分公司首先於1日內完成快篩劑緊急採購，並隨即動員人力，執行宣導普篩政策、受理公司行號預約領劑、開設個人現場快篩站、篩檢結果彙整及催篩等，發放8500快篩，現場即篩與回報都是陰性。

交通部航港局北部航務中心登船工作人員，也發放356劑快篩全數陰性，航務中心已委託保全人員，在基隆港東西兩岸設置4處檢查站，24小時輪班落實登船人員防疫管控作業，就身分及防護裝備進行確認。

台灣港務公司強調，登船人員必須是造冊人員，由MTNet系統檢核每週皆有進行2次快篩陰性，在防疫裝備齊全後，才可由執勤人員帶至船邊登船。

台灣港務公司董事長李賢義前往基隆港區視察，要求隆港務分公司每日滾動檢討普篩執行方式與設站地點，並增派人力，以電話跟催未完成快篩之團體或個人，務求港區防疫零破口。