築間集團擴張版圖再下一城，迄今已開出5個新品牌，旗下「本格和牛 燒肉放題」將於4月1日正式進駐新店。「本格和牛」自台中開幕後立即在網路上引發網友熱議，更有不少粉絲期盼能在北部開立分店。自去年暑假於頂溪捷運站旁插旗開幕後，下一站即將進駐「新店京站百貨」，並祭出內用最低78折優惠。

築間餐飲集團旗下「本格和牛」更是看好交通便捷，以及當地人流，此次宣布進駐「京站小碧潭店」5樓開設全新門市，持續拓展營運版圖。該址將近60坪的面積，由築間餐飲集團包下，總席次數多達100席。自開放訂位後隨即吸引眾多愛好和牛的饕客預約訂位，如今訂位席次已達8成滿，勢必將引發下一波燒肉風潮。

「本格和牛」價位自 538-1880 元(服務費一成另加)，開幕期間最低優惠價只要420元起，輕鬆享有自助吧超過100種的美食料理。自助吧台上更是霸氣提供多樣海鮮食材吃到飽，並獨家研發「椒鹽麻油」及「醬燒炭香」兩種口味的醬料作為搭配。依價位不同，也提供不同產地及口感的和牛供饕客做為選擇，其中日本和牛、澳洲和牛、美國和牛及 M9＋冷藏澳洲和牛，都是老饕的首選，自助吧台上又或是以129元加購，輕鬆享受「牛橫膈膜」及「澳洲穀飼 厚切牛舌」無限量加點。

位於大台北南緣的小碧潭因景觀豪宅美河市聲名大噪，自IKEA進駐小碧潭捷運站，成為首間捷運共構門市後也引發熱議，爾後「京站時尚廣場」進駐，同時也是京站繼台北車站、中山爵士廣場後的第3個據點。相較過去百貨多樓層豐富規劃，「京站小碧潭店」主打新店的第二餐桌，反為新店地區注入一股美食潮流。