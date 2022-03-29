清明節祭祖，殯葬業者收集民眾拜拜的紙錢，統一交由環保局載運至焚化爐燒。（廖素慧攝 ）

疫情衝擊原物料供給，物價波動，連拜拜用的紙錢也大漲，業者坦言，這波漲幅大，但近年來政府推行減燒紙錢的環保政策，促使民眾也減少購買紙錢，只是清明節祭祖，仍有很多人會燒紙錢來表達追思之情。

葉姓業者指出，這波金紙銀紙的漲幅不一，有店家因之前未曾調漲，這次漲足幾近1倍價格，也有店家先前有調漲過，這次再漲約3、4成。

葉姓業者說，台灣為了顧及環保，很多製造紙錢的廠家已不生產或移廠到中國大陸，近幾年來更從越南、印尼等國家進口，由於疫情持續2、3年，造成原物料漲價、運輸延遲等問題，紙錢供貨及價格都受影響。

葉姓業者說，現代人逐漸有減汙做環保的意識，拜拜也減少燒紙錢，買紙錢的量大不如前

，甚至有人都不燒紙錢了，紙錢業也形同是夕陽產業，只是清明節祭祖拜拜還是會燒紙錢以表達慎終追遠的心意。

嘉義市立殯葬管理所長盧春霖表示，由於清明節大量燒紙錢，配合環保政策，近幾年的作法都是納骨塔的金爐暫時封爐不提供民眾使用，將紙錢集中，統一由市環保局代為載運至焚化爐燒，同時鼓勵民眾「以善代金」，節省燒紙錢，改為捐款給弱勢團體。

嘉義市環保局表示，2018年至2021年連續4年的清明節，集中燒紙錢共約67.116噸，減少細懸浮微粒（PM2.5）排放量約184.62公斤，以善代金的捐款共14萬3836元。

市環保局人員發現2018年、2019年集中燒紙錢大約16噸至18噸之間，2020年集中燒紙錢銳減為約7噸多，去年又增加到22.5噸，可能與疫情有關，2020年疫情正在各國爆發蔓延，民眾戒慎恐懼防疫，而去年清明節尚未三級警戒防疫，祭祖民眾回來了，燒紙錢又增多了。