中國人壽與新安東京海上產險強強聯手，今宣布策略聯盟，保險場景將更完善、多元；中國人壽董事長譚碩倫、新安東京海上產險董事長陳忠鏗今出席「策略聯盟記者會」，為兩家公司合作揭開序幕，中壽約1.5萬名業務員，未來只要取得產險業務員證照資格，就可以跨公司銷售新安東京海上產險的保單，以車險、住宅火險、旅遊綜合險為主，這是台灣首宗跨集團、產壽險合作的實例。

譚碩倫表示，新安東京海上產險在市場競爭力、品牌形象都與中國人壽相近，積極開發多元適切商品、持續優化客戶體驗的理念更是契合；陳忠鏗表示，雙方合作奠基在「優勢互補、互利互惠」的原則下，為廣大且專業的中壽業務人員開辦商品及理賠等訓練課程，並協助取得及登錄產險證照，爾後中國人壽業務人員也可同時銷售產險商品。

中國人壽總經理黃淑芬表示，與產險公司策略聯盟是以客戶角度出發、利益為考量，客戶對業務人員的信任，延伸為便利的服務價值，落實在合作案上；中國人壽是開發金控100％持有子公司，是否考慮自設產險公司？黃淑芬表示，設立產險公司要建置系統、大量延攬市場專才，但客戶現在就有產險需求，找經營理念相投的產險公司合作，最能給予客戶即時的需要與便利性。

新安東京海上產險總經理林榮泰表示，接下來會舉辦教育訓練，協助中壽業務員考取證照，未來以銷售個人險為主，客戶深耕後也可能帶入商業火險、責任險等商機；去年新安東京海上產險的簽單保費收入為156.3億元，七成都是車險業務，與中壽合作後，相信保費會有一定程度的成長，而保險佣金也依規定給付承辦的業務同仁。

合作初期民眾可透過中壽業務人員購買新安東京海上產險之汽(機)車險、住宅險等商品後，若不幸發生交通事故，新安東京海上產險將提供抵達事故現場處理、緊急道路救援、[email protected]雙向視訊理賠服務、車險理賠服務平台、參與傷亡法律訴訟等多項領先業界的創新保險服務。