德國4月消費者信心指數創去年2月來新低 19:022022/03/29 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 GfK在29日公布德國4月消費者信心指數，從3月往下修正後負8.5點下滑至負15.5點，低於市場預估負14點，創去年2月來新低，主要受俄烏戰爭和通膨壓力等因素拖累。民眾對經濟與收入的預期指數下跌至負22.1點創2009年1月來新低。 美國欲提升北約戰力 派6架咆哮者電戰機至德國 英國2月零售銷售下滑 3月消費者信心惡化 #來新低 #德國 #消費者信心指數 #創去 #至負 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐盟擬禁運俄石油 德國總理重申反對立場 23:582022/03/23 財經 2月零售銷售下滑...英國消費者信心 連四黑 04:102022/03/26 全球財經 《國際經濟》拒絕用盧布買天然氣 德國經長呼籲企業抵制 11:582022/03/29 財經 大疆無人機捲入俄烏戰 遭德商下架 04:102022/03/29 焦點新聞 操盤心法－短中空長多 先行觀望逢低布局 04:102022/03/29 證券．權證 德國航太奈米斷熱節能塗料 防護強 04:102022/03/25 產業特刊 《國際經濟》德國重申核電廠關門 立法拉高天然氣儲備 09:582022/03/28 財經 G7拒絕以盧布結算俄羅斯天然氣 09:572022/03/29 國際 歐盟擬禁俄石油 德堅決反對 04:102022/03/24 全球財經 《國際產業》德國戒斷俄國天然氣 E.ON.執行長看3年 14:182022/03/29 財經 女星小禎醫美術後最愛是它 頂級保養德國AB請來名人坐鎮 20:292022/03/23 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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