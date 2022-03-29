GfK在29日公布德國4月消費者信心指數，從3月往下修正後負8.5點下滑至負15.5點，低於市場預估負14點，創去年2月來新低，主要受俄烏戰爭和通膨壓力等因素拖累。民眾對經濟與收入的預期指數下跌至負22.1點創2009年1月來新低。