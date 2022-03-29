俄羅斯總統普丁揚言，「不好友國家」如果拒絕用盧布買俄天然氣就要切斷供應，歐洲多國急於尋找替代的供應來源，天然氣蘊藏量排名第三的卡達，頓時成為救星，包括法、德、英等國官員近日都拜訪卡達，洽談能源供應問題。

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）28日出訪卡達，與卡達領導人塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）會談，雙方對當前局勢交換意見，並表示會進一步加強雙邊合作，其中能源領域是重點。

在此之前，德國已派代表與卡達會談，有意敲定長期能源夥伴協議，英美兩國官員也曾前往卡達，針對能源合作問題交換意見。

不過卡達表示，任何一個國家都無法單獨「拯救」歐洲，卡達也沒有那麼大的產能來取代俄羅斯向歐洲供應天然氣。卡達的天然蘊藏量25兆立方公尺，全球排名第三，僅次於俄羅斯、伊朗；統計資料顯示，2020年卡達出口液化天然氣7710萬噸，占全球產量的22%，其中68%是出口到亞洲地區，歐洲僅占30%。

卡達與日本、南韓等亞洲國家已簽署長期的能源供應合約，沒有太多剩餘的天然氣產量能轉移給歐洲。業界人士指出，卡達與法國達成協議，或可彌補法國的天然氣缺口，但遠水解不了近渴，只能暫時緩和法國天然氣短缺壓力。