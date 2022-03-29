打龜號衝了！溪州私人飛行場飆風 百公尺加速震耳欲聾嗨爆

台灣賽車教父廖志賢砸400多萬重金改裝打造的「打龜號」，下午現身溪州鄉濁水溪畔一處私人飛行教練場。（謝瓊雲攝）

人稱賽車教父、廖老大的廖志賢，帶領工作團隊到溪州測試「打龜號」100公尺加速。（謝瓊雲攝）

台灣「賽車教父」廖老大「打龜號」0到400公尺（04）測試，原訂明天（30日）於台中麗寶賽車場進行，不過現在傳出時間不變，但地點卻不是麗寶，可能會改到「台中港」。

廖老大不爽大陸網紅杰尼龜「HG杰爺」嗆聲台灣無快車，自費打造「打龜號」，誓言打破對方0到400公尺最佳紀錄8.93秒，並宣布明（30日）於台中麗寶賽車場進行實測。不過麗寶賽車場今表示，自接洽過程至今，對方都未提出執行計畫與安全規範。

據ETtoday新聞雲，負責駕駛「打龜號」的車手「南霸天」郭國信透露，目前已經確定不會到麗寶賽車場實測，地點最有可能改到「台中港」，不過確定地點仍有待廖老大公布。郭國信之前在0到100公尺測試，飆出2.16秒好成績，他自己也說相當滿意。

廖老大之前在直播戳破杰尼龜8.93秒成績疑似造假，不過雖然對手成績造假，但廖老大仍霸氣誓言打破，更說目前亞洲紀錄是8.62秒，而他的目標是要打破亞洲紀錄。