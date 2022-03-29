配合台中環線（74線）快速道路大里草湖地區將增設匝道，原都市計畫區內中山路（AI-005）將延伸至台74線橋下平面道路，29日下午舉行通車典禮，配合未來74線草湖匝道完工，可望改善大里溪南地區交通網絡，民眾南來北往將會更方便。

台中市建設局推動「大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程」及「大里區草湖地區聯外道路(含AI-005延伸)新闢工程」，經過三年的徵收、取得用地再發包、施工，29日盛大舉辦通車典禮，市長盧秀燕出席時表示，大里區有三大交通工程，除上述通車兩工程，還包含興建中的草湖匝道便；光這三條路市府就花17億。

建設局長陳大田指出，「大里聯絡道高架橋下增設平面道路第一期」採階段性開放，部分大里區通車供在地居民使用，未來配合草湖匝道完工後，將有效紓解台3線壅塞車潮，並縮短大里與台74線通行距離。

立委何欣純表示，因應大里快速發展，往來交通量劇增，在她積極爭取下，交通部2020年著手進行74線草湖匣道興建工程，而營建署則是將草湖地區原都市計畫中山路（AI-005）延伸至台74線橋下平面道路，將使太平、大里等區的路網更完整。

何欣純大里服務處副主任賴美連說，溪南地區工商業發展密集，過去每遇上下班尖峰台3線(中興路)，塞車問題嚴重，未來74線高架橋下增設平面道路後，可藉由該平面道路紓解車流至霧峰交流道。