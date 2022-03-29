已中斷10多年的台南學甲後社角西龍宮藝閣「七鶴」，將在今年「學甲上白礁」謁祖遶境祭典復陣。（學甲慈濟宮提供／張毓翎台南傳真）

名列「南瀛五大香」之一的「學甲上白礁」謁祖遶境祭典，即將在4月9日登場，展開為期3天的祭典活動，繽紛多彩的「藝閣」更是其中一大亮點，主辦方台南學甲慈濟宮近年積極復興在地傳統藝陣，今年不但有睽違10多年的後社角西龍宮「七鶴」復陣，中草坔中隆宮「紡車輪」也將恢復以真人藝閣的方式參與，精彩可期。

學甲慈濟宮奉祀的開基保生二大帝神像有超過800年歷史，係來自大陸福建白礁慈濟宮，廟方每年農曆3月11日舉辦上白礁謁祖遶境，隔海遙祭保生大帝祖廟，每4年舉行為期3天香域範圍更廣的學甲上白礁。

而遶境隊伍中可見許多保留傳統的藝閣，很有看頭，早年某些藝閣隨時代變遷逐漸消逝；學甲慈濟宮監事主席李建利指出，農村人口外流、地方自主財源不足等因素，很多在地藝閣沒有辦法維持下去，而中斷10、20年，很可惜，故這幾年文化部鼓勵慈濟宮協助各角頭宮廟，把這些舊有的藝閣與陣頭找回。

李建利說，也幸慶地方都很願意配合，因此2019年上白礁謁祖遶境，包含中草坔中隆宮「紡車輪」、東竹圍李府千歲「八美圖」、內角太安宮「封神榜」、後社聖和宮「郭子儀大戰烏鳳仙」等4座藝閣與學甲慈濟宮「漢聲軒北管」、「採茶舞陣」在消失多年後重新復出。

李建利說，原訂2020年舉辦的「學甲上白礁」，因為疫情延至今年辦理，但這段期間，廟方一刻也沒閒著，持續復興多個傳統藝閣與文武陣；今年除了中草坔中隆宮「紡車輪」將從人偶藝閣，改以真人藝閣方式回歸，另中斷10多年的後社角西龍宮「七鶴」也將恢復，包含其他真人藝閣，預計3天參與藝閣的孩童將達450人。