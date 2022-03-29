有海軍特戰隊（UDT）背景的38歲南韓網紅李根大尉（LT Ken Rhee/이근대위），自從出發到烏克蘭當義勇軍後便多次傳出戰死、逃往波蘭等消息，逼得他親自發文闢謠。烏國國際志願軍部隊發言人馬格羅近日接受韓媒訪問，稱李根大尉未被派往前線，暗示他人在西部的訓練營地，更表明志願軍若死亡，不會公開陣亡者的姓名。

根據韓媒《韓聯社》專訪報導，馬格羅認為自己不適合對韓方的政策表達立場，並透露已有不少各國志願者加入援烏「國際志願軍部隊」，包括韓國人在內，但原則上部隊不會公開各國的志願軍人數。他表示目前有部份韓國志願軍被派往前線支援，但基於作戰及安全計畫，不透露李根大尉的行蹤，僅說此人未在前線，更強調烏克蘭不會因志願者的國家政策而勸退或強逼志願者返國。

另外，馬格羅也提到若有志願軍戰死，會透過外交部通報並移交遺體，但不會公開每位陣亡者的姓名，言下之意表示李根大尉若真的不幸戰死，外界也很難知道噩耗，除非南韓政府或其親屬願意公開。

據悉，南韓外交部長鄭義溶公開表示，已掌握到9個南韓國民以自願軍的身份前往烏克蘭，其中3人返韓，剩下的6人中，有1名女性在當地擔任志願服務，另2人的行蹤尚不明確。