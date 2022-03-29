情侶吵架女方報警 員警到場男子躲廁所 身分曝光原來是通緝犯

新北市汐止警分局本月月25日接獲潘姓女子報案，稱與林姓男友在家為瑣事爭吵，要求男友離開，男友卻情緒激動持刀不願離去。警方趕抵後，林男立即躲入廁所並上鎖，員警顧及林男手持刀械有安全疑慮，取得潘女同意後強行破門進入，查詢身分得知林男毒品通緝中，遂將林男逮捕送辦，現場無人受傷。

家住汐止樟樹一路的24歲潘姓女子，25日晚間與32歲林姓男友在住處爭吵，潘女氣極下要求男友離開，林男卻情緒激動不願離去，且手上持美工刀及水果刀意圖不明，潘女遂打電話報警求助。

警方獲報到場後，林男立即將自己反鎖在屋內廁所內，員警溝通勸說請林男自行開門，但林男不從，員警擔心林男持刀輕生，遂強行破門進入，並喝令林男丟棄刀械，林男被控制行動後辯稱只是在上廁所，並質疑警方無搜索票。

警方查詢林男身分，發現是新北地檢署發布的毒品通緝犯，故立即將林男上銬逮捕，帶回偵訊後移送新北地檢歸案。

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