烏克蘭國防部29日宣稱，俄羅斯自展開入侵至今，已損失約1萬7200名官兵，以及597輛戰車、1710輛裝甲車、1178輛車輛、303門火砲、96門多管火箭發射器、54具野戰防空系統、127架定翼機、129架直升機等大量載具。

俄羅斯國防部稍後則宣布，烏克蘭軍方遭受「重大損失」，尤其是152架定翼機損失了123架、149架直升機損失了77架、180具中遠程防空系統損失了152具，宣稱烏克蘭空防體系「幾乎被摧毀」。