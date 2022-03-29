不斷更新》烏稱消滅1.7萬俄軍 俄反嗆：摧毀烏克蘭空軍 19:172022/03/29 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭與俄羅斯持續宣稱造成對方重大損失。（示意圖／烏克蘭國防部臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭國防部29日宣稱，俄羅斯自展開入侵至今，已損失約1萬7200名官兵，以及597輛戰車、1710輛裝甲車、1178輛車輛、303門火砲、96門多管火箭發射器、54具野戰防空系統、127架定翼機、129架直升機等大量載具。 俄羅斯國防部稍後則宣布，烏克蘭軍方遭受「重大損失」，尤其是152架定翼機損失了123架、149架直升機損失了77架、180具中遠程防空系統損失了152具，宣稱烏克蘭空防體系「幾乎被摧毀」。 俄美恐斷交？港媒驚爆「最可怕結局」：終局之戰在此時 時論廣場》俄烏終戰之中國方案（石齊平） #烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭 #戰機 #戰車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》拜登提5.8兆美元預算 聚焦2稅1防 11:482022/03/29 財經 烏俄將面對面會談 英外相：不得出賣烏克蘭 14:422022/03/29 國際 不斷更新》俄烏談判冷淡開場 烏用1招避免被下毒 07:312022/03/29 國際 俄烏開始談判 土耳其總統：準備安排普丁、澤倫斯基會談 14:582022/03/29 國際 時論廣場》蔡政府製造台灣安全錯覺（陳一新 ） 19:242022/03/29 時論廣場 陳朝平快評》拜登何不勇敢前進基輔 09:122022/03/29 快評 普丁讓步？傳停火協議未含俄3大核心條件 讓烏加入歐盟 10:212022/03/29 國際 「盲眼龍婆」預言這國主宰世界 台網友嚇壞：印度神童輸了 08:022022/03/29 政治 俄國若跨越這條「紅線」 專家：北約恐直接參戰 18:342022/03/29 軍事 去不了俄羅斯了？俄將限制「不友好國家」公民入境 我恐受影響 09:412022/03/29 國際 看到烏俄戰爭最新局勢 日記者：讓我想起第二次國共內戰 09:402022/03/29 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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