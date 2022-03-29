台南市六甲區國小學童很幸福，憑期中、期末評量100分考卷，可以到商圈指定店家換免費點心。發起此活動的六甲國小教師蔡志定說，他只是穿針引線，媒合愛心店家，家長與小朋友的反應都很好，還有店家主動加入。

蔡志定說，他在新聞上看到台南市有家包子店老闆免費請考100分小朋友吃肉包，因此想為六甲區國小小朋友爭取福利，鼓勵學童認真念書，2019年底開始向六甲商圈店家詢問，是否有意願加入此計畫，2年多下來，有多家店陸續加入，受惠國小也擴及到官田區。

參與店家包括開店超過60年的大麵徐、六甲國中前黑輪將仔、頂好香滷味、莎也加麵包、西施燒雞蛋糕；最早加入的阿敏鴨肉麵，受疫情影響，今年暫時退出，期盼來日有能力再贊助，大苑子飲料店得知有此活動後，則主動提出要加入贊助。

蔡志定說，尋找合作店家時，當然也有老闆怕麻煩拒絕，多數都是欣然答應；雞蛋糕老闆說，店裡常年在地方助公益，讓小朋友用100分考卷換1份雞蛋糕，可以鼓勵學童認真念書，小事一件。

莎也加麵包店則大方讓小朋友換100元的麵包，老闆林小姐說，希望讓小朋友吃得飽，也可以多選幾樣，考試完那周常有家長帶小朋友來兌換，最熱門的是熱狗麵包，小朋友也都很懂得感恩，會主動說謝謝。

每次期中、期末評量前，蔡志定會公布有哪些店家可以換點心，不過，愈高年級考100分愈難，許多小朋友發現英語只要認真背單字，考100分不難，因此六甲小朋友學英語特別認真。也有家長說，自己小孩很愛喝飲料，因此不用特別督促，小孩為了想喝自己喜歡的飲料，每次考試都非常認真。