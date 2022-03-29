美國總統拜登26日表示，俄羅斯總統普丁不能繼續在俄羅斯掌權，並痛批普丁是「屠夫」，引發輿論譁然，白宮雖隨即發言澄清，風波仍持續發酵。前民進黨立委郭正亮直言，拜登顯然有點氣急敗壞，而拜登急的原因有兩個方面，一是歐洲國家對制裁的不同調，二是拜登在美國國內的民調沒有明顯上升。

郭正亮28日在中天政論節目《頭條開講》分析拜登最近的發言指出，拜登顯然就是有點氣急敗壞，因為他抵達波蘭那天，俄羅斯發射飛彈攻擊靠近波蘭邊境的地區，「有點在暗示說你不要太靠近」，所以拜登很生氣。

郭正亮表示，有兩個方面讓拜登感到氣急敗壞，第一個是歐洲整隊的問題，大家對能源制裁有不同意見；第二個就是拜登的民調沒有明顯上升，原本對俄羅斯的制裁讓他民調有上升，後來卻被通膨問題抵消，整體民調不足以支撐年底選舉，「他可能有點挫折」。通膨會越來越糟，美國又不出兵干預俄烏戰爭，拜登有點卡住，就有點氣急敗壞。

針對印度的態度，郭正亮則說，印度應該是鐵了心，且買能源沒有被抵制，四方會談也管不到俄羅斯問題，甚至沒有常設化，印度在其中的態度也沒有很積極，若美國把印度當成自己人指揮，會讓印度去反省不結盟的角色，且印度和俄羅斯還是有很親密關係，不是說斷就能斷。

至於烏克蘭總統澤倫斯基說，俄烏談判的條款要經過全民公投同意，郭正亮直言，公投可能很難進行，因為烏克蘭有大批老百姓流離失所，且恐怕到時候烏東的居民沒辦法投票，「都是烏西投，那不是剛好不會過？烏西怎麼可能同意克里米亞和烏東的兩個共和國獨立？」

郭正亮認為，若俄烏和平協議遲遲無法簽訂，會變成「現狀長期化」，也就是有些烏克蘭城市會被俄羅斯長期佔領，若現狀長期化，歐美不會承認，制裁不能取消，對經濟的衝擊很大。