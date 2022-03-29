仁德生命紀念園區環保自然葬專區，從去年6月啟用至今，已有665人提出申請，清明前節，已有民眾到園區獻花追思先人。（曹婷婷攝）

台南市民政局鼓勵民眾多多使用「線上祭拜追思平台」，疫情期間避免群聚。（曹婷婷攝）

台南市推行環保葬多時，2014年成立大內生命紀念園區骨灰植存專區，8年已有4319位先人骨灰植存，去年6月啟用的仁德區生命紀念園區，665人申請樹葬，從2013年推廣的海葬則僅22人。台南市殯葬管理所統計，環保葬比例逐年成長，從第1年148人到去年1173人，8年成長近8倍。

台南市殯葬管理所所長廖偉登指出，台南早期僅大內生命紀念園區骨灰植存專區，第1年推行時，僅148人申請，但隨著國人對於殯葬觀念改變，目前大內植存區每年平均增加1、200人。

他也提到，仁德區中洲里生命紀念園區採樹葬，同為骨灰植存，由於地點鄰近市區，以前覺得大內區太遠的民眾，紛紛選擇就近植存，因此，使用率比預期高，啟用9個月，已追上大內區植存推行3年的成果。

廖偉登指出，市民對於環保葬的接受度愈來愈高，去年已有1173人申請，占全市死亡人口1萬5919人中的7.369％，不過，選擇海葬仍屬少數。海葬推行前3年，每年僅1人申請，去年8人申請，為歷年最高，今年迄已有3人申請。

他說，大內植存、仁德樹葬費用不分本地或外縣市，均收費3000元，不立碑、不做記號、不燒金紙；海葬只需支付申請許可證100元，但因出海需租船，費用不貲，動輒上萬元，因此，民眾雖嚮往海葬，但實際選擇海葬者少。

生命事業科科長許博森說，為推廣海葬，民政局今年也補助前3組申請實施海葬的市民，由市府租賃船舶於指定港口出海者，免支付相關出海費用，今年度已有1人完成先人海葬。他說，如3個名額用完，10月底前仍有免收火化、火化後再處理費及等待出海期間1個月內骨灰免費暫存等優惠。

下周就是清明節，因應本土疫情擴大，民政局去年11月即已推出「線上祭拜追思平台」，迄今超過600次使用次數。民政局長姜淋煌表示，全市有33座公立納骨塔，目前19個行政區有21個公立納骨塔均可進行線上祭拜，民眾只需申請帳號密碼登入即可使用。