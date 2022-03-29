2021年稅後海賺3,610億元的壽險公司，今年能發出多少現金股利？保險局29日透露，已有一家壽險公司送件申請發放現金股利，目前正在審查中。據了解，率先送件的是國泰人壽，先前已公告，爭取要上繳現金股利239.19億元。

壽險業自2016年到2021年間，每年獲准發出的現金股利約7.6億到196.67億元之間，最佳情況是2018年時發放2017年的現金股利，共有196.67億元，占2017年稅後獲利的15.9％，當年度有國壽、富邦人壽、中國人壽、合庫人壽、康健人壽都有獲准發現金股利。

最慘的是2019年發放2018年現金股利，只有7.6億元，僅合庫人壽及康健人壽獲准發現金，主要是2018年底大型壽險公司淨值下金融資產都有未實現損失。

壽險業者透露，2022年要發放現金股利，申請難度比往年更高，除了不能有金融資產未實現評價損失、要先提存出售未到期債券等相關特別公積外，今年還要先試算接軌保險會計IFRS17與新清償能力指標ICS的準備金適足性，並要提出自主增提特別盈餘公積的計畫等，可能會有多次關卡審查，今年有可能宣布現金股利的時間，會比往年「晚一點」。

以往壽險公司3月底到4月中下旬就會確定今年的現金股利政策，今年到3月底僅一家壽險公司完成現金股利申請送件，其他壽險公司應還在跟保險局「溝通」中，除了已送件的國泰人壽，已表態要申請的南山人壽，另外如富邦人壽、中國人壽及台灣人壽，應都會送件申請。

若金管會要讓壽險公司現金股利反應2021年的高獲利，今年現金股利極可能創史上新高。