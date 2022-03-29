鎖定主題投資比亂槍打鳥賺更多！百達投顧總經理林秋瑾表示，百達投顧在台設立正式邁入第十年，持續為在地投資人引進全方位主題投資策略，目前百達投顧在台核備的基金中，屬Article 9基金（最高ESG層級的「正向影響力」）的檔數為全台之冠。主題股票已是主流的投資方式之一，且適合納入各種資產配置規劃中。依照配置主題股票由淺入深分別是：衛星配置法、區域平衡法與全球股票替代法，這三種方法都可拉高報酬率。

百達投顧產品經理黃俊苔指出，主題股票投資涵蓋的公司較少巨型市值的企業，從長期研究證據顯示，專注於特定領域的企業，長期表現較能優於大型多元化企業。這是因為專注發展的企業對於發展方向更為明確，並將公司支出集中於最有強勁成長潛力的領域，隨著時間推移，創造超額報酬的能力就更強，故瑞士百達資產管理在每一檔主題投資都相當重視主題純度，以衡量企業的專注性與主題策略的一致性。

黃俊苔指出，在投資組合的運用上，主題投資可以從3個方向納入整體資產配置，包含衛星配置法、區域平衡法、全球股票替代法。首先，核心衛星配置中，核心部位通常包含股票與債券，目的是從多元資產獲取市場報酬，而衛星部位通常配置於傳統框架外的資產，目的是在相對較短的時間獲取主動報酬的機會。經過模擬回測，在整體投資組合加入主題投資策略約20％至25％，模擬顯示有5至7％的年化報酬率。

納入主題投資的第二種方法，則是納入區域股票配置部位。黃俊苔指出，大多數投資者至今仍然使用傳統的區域股票概念配置投資組合，如北美、西歐、亞太等大區域配置，由於區域市場間的相關性近年來已提高，反而是納入主題股票具有較獨特的風險與收益來源，可以達到更好的分散化效果。

至於如何挑選主題？可以依據不同主題的風險屬性分組搭配，例如較低風險的策略像是永續飲食、健康、智慧城市、水資源；中度風險包含數位科技與保安；較高風險則為林木資源、環保能源、精選品牌、生物科技與機器人科技。透過適度搭配不同風險屬性的主題，能達成優化風險後的中度風險投資組合。

黃俊苔指出，全球股票替代法可代替全球股票投資組合，表現更優。早期主題投資常被認定為產業投資，但隨著主題策略的數量與範圍擴大，現在的主題股票已經可以建構跟傳統主流指數同樣多元化的組合，一個涵蓋多元主題的策略可以取代傳統的全球股票投資部位，而且平均來說，主題股票的長期表現優於全球股票。