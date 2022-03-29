挾著重大建設、交通便利等優勢的14期重劃區，近年已躍居台中豪宅推案熱區，磁吸各大品牌建商爭相插旗推案，頻傳銷售捷報！其中，新業建設「大塊森濤」，鄰近崇德路商圈，基地面積1,315坪，建蔽率卻僅約20％，將建築森隱於庭園綠意中，規劃50坪與60坪換屋型產品，近7成已購客戶之中，科技人與自營商就佔逾7成。

新業建設行銷部經理楊世偉表示，「大塊森濤」產品規劃50坪3房加雙車位，總價約在3,000萬元、60坪4房加雙車位，總價約在3,500萬元，每坪成交均價約53萬元，總銷28億元。

該案自去年底進場以來，深獲北屯在地換屋族的青睞，尤其以科技人為最大宗，吸引包括台積電、台灣美光、大立光、友達等科技人，約佔了已購客戶的一半之多；而來自潭子區、西屯區的自營商，約佔了25％。該案已於今年3月動工興建，預計2025年底完工。

14期重大建設陸續啟動，包括去年底已動工興建的「漢神洲際購物中心」，預計2025年完工營運，未來將成為北台中最新最大的娛樂購物焦點，與預計今年7月動工、總投資額達65億元的「台中巨蛋」相互加持，點亮14期增值新動能，吸引了包括寶輝、國泰、雙橡園、陸府、新業、順天、惠宇、精銳、林鼎、坤悅、亞昕、大毅、磐興、麗明、元鈞等數十家建商購地卡位。

新業建設創辦人穆椿松表示，繁華、增值、綠意兼得，正是「新業大塊森濤」擁有的地段優勢，距離崇德路時尚商圈近在咫尺，散步幾分鐘，周邊就有多座大型公園綠地環繞，未來還有「漢神洲際購物中心」、「台中巨蛋」等重大建設加持。面對原物料飛漲、通膨加劇，擁地段優勢的「新業大塊森濤」，近期頗受自住置產客的青睞。

「新業大塊森濤」規劃22層超高層建築，一層四併，戶戶擁有採光面與視野，無論是高層遠眺山形或低層近賞園景，都能感受到自然為伴的喜悅；中庭敦聘日本高野景觀～石村敏哉大師執筆，細膩設計「三庭園‧雙水景」，入口北側前庭臨路退縮25米，開放式社區廣場與人行道親切相容，大樹林蔭與鄰里共享舒適散步道；西園結合茶屋、水景與綠茵草地，無論是動態聚會Party，或靜態雍雅茶席，內外交融借景，相映成趣；南側靜謐內庭，是人與萬物自然最美的相遇，外圍有密林阻隔喧囂，近處生態池畔，水瀑清音潺潺，形塑一方私密寧靜。

新業建設董事長卓勝隆表示，「大塊森濤」84戶藏森御所，多達四分之三設計寬敞宜居陽台，家前有院、院裡有樹，無論是寬心賞景、靜心閱讀、或手栽一片花園綠意，自由創思無限可能，感受生活的美好餘韻；層翠而起的樹悅宜居陽台，也在建築上交織出一座垂直森林，整體綠覆率超過100％，將自然還給大地。

14期重劃區建案百家爭鳴，新業建設以「理性的建築人、感性的生活家」為品牌核心，獨步業界垂直整合「開發、設計、營造、行銷、客服、活動」專業團隊，並長期舉辦名人講座、質感手作、品味美學等豐富社區家族活動，從建築到生活，都致力給客戶超乎期待的品質與感受，讓「新業大塊森濤」在推案短時間內，即獲得層峰自住客共鳴，是對新業建設品牌的最高肯定。