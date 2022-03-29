據內情人士爆料，英超切爾西球隊老闆、俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇，本月3日前往烏克蘭首都基輔與2名烏國官員會面進行和談時，三人疑似出現中毒症狀，包括眼睛刺痛流淚、臉部手部脫皮，阿布拉莫維奇有數小時失明，隨後進食困難。有消息人士指稱疑似是俄國強硬派下的毒手，目的在破壞旨在結束戰爭的和談。