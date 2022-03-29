俄烏和談傳中毒事件 疑似俄國強硬派搞破壞 19:322022/03/29 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據內情人士爆料，英超切爾西球隊老闆、俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇，本月3日前往烏克蘭首都基輔與2名烏國官員會面進行和談時，三人疑似出現中毒症狀，包括眼睛刺痛流淚、臉部手部脫皮，阿布拉莫維奇有數小時失明，隨後進食困難。有消息人士指稱疑似是俄國強硬派下的毒手，目的在破壞旨在結束戰爭的和談。 批普丁不能掌權在歐洲惹議，內政又不得人心 拜登國內支持率 掉新低 拜登批普丁不能掌權引發爭議 民調也下跌 #和談 #疑似 #俄國 #強硬派 #破壞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大疆無人機捲入俄烏戰 遭德商下架 04:102022/03/29 焦點新聞 拜登稱不能讓蒲亭續掌權 專家憂恐使情勢惡化 15:252022/03/28 國際 俄國能源商品沒滯銷 亞洲這國狂追單 19:362022/03/28 財經 俄稱與中國關係空前堅強 擬限不友善國家人民入境 03:312022/03/29 國際 俄國遭制裁...礦業缺口難補 04:102022/03/28 全球財經 禁止俄國鈾 美考慮恢復自產 04:102022/03/28 全球財經 台海若有戰事 美國將介入更深 04:102022/03/29 政治要聞 時論廣場》俄烏終戰之中國方案（石齊平） 18:592022/03/29 時論廣場 俄烏即將再和談 美稱普丁此刻似不願妥協 05:292022/03/29 國際 《國際金融》俄國三度兌現支票 已付1.02億美元債券票息 17:392022/03/29 財經 俄擬限制「不友善國家」人民入境 台灣受影響？外交部回應了 13:462022/03/29 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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