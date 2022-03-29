今年1月至今，屏東酒駕件數逾800件，屏東縣警察局為防制酒駕悲劇上演，同時因應酒駕新法31日上路，特與4大業者合作推出「酒後代駕政策」，與代叫計程車不同，民眾不僅能快樂聚餐、平安回家，還不用擔心取車問題。

酒駕新法將於31日正式上路，屆時除要加重刑罰、同車乘客處以連坐罰、強制配備酒精鎖外，也將針對累犯者公布姓名、照片，對此，屏東縣警察局為要加強宣導，並防制酒駕悲劇不斷上演，在縣府的協助下與4大業者合作推出「酒後代駕政策」，並請來縣長潘孟安拍攝宣導影片。

潘孟安說，今年從元月1日起至今，短短不到3個月的時間，查獲的酒駕件數已破800件，可見仍無法遏止民眾酒駕行為，因此在持續宣導的同時，也結合第一合作社、青溪合作社、台灣大車隊、台灣代駕等4大車行業者推出代駕服務，讓大家可以快樂聚餐、平安回家，又不用煩擾取車問題。

潘孟安說，縣府已製作「酒後代駕、安全回家」的貼紙，並由警察局各分局接洽相關店家於門口張貼，並配合設立相關店家連結網站，若民眾有需求可多多利用此項服務，期能結合多方力量攜手降低酒駕肇事率。