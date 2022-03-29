面對政府打房，富旺（6219）董事長林正雄對2022年的營運表現卻深具信心。富旺目前手握全台20個成屋建案與預售案量，總銷合計逼近164億元，奠定未來4年營運向上成長；此外，觀察中部因產業園區、政府積極規劃地區基礎建設完善等帶來的人口紅利及剛性需求，富旺今年也將規劃推出新建案搶市！

富旺29日公布2021年財報，合併營收31.86億元，主要來自世界之翼、匯幸福、站前大時代、富旺科技園區、雍華、站前新時代等成屋銷售；稅後淨利0.68億元，EPS0.44元；董事會決議，每股擬配息0.25元，配發率達57％。

林正雄表示，富旺個案推出後創造銷售佳績，凸顯富旺獵地的精準度，且富旺日前以「限售」方式穩固成交策略推進；再者，富旺備足銀彈積極開展獵地計劃，加上烏日高鐵特區首座符合ESG目標的「複合性商城」，目前積極招攬國內外知名廠商進駐合作，預計2023年試營運，可望創造富旺未來營運長期穩健發展。

法人表示，富旺目前線上個案，包括新竹「站前富時代」、台中「心海城」、雲林「雲科莊園」、雲林「幸福好好」等，在工程進度如預期下，可望2022年Q4前陸續完工，以目前平均銷售率88％，且以成交價推估，總銷金額也從原本的20億元提高至21.3億元。富旺隨著各建案如預期進度完工且取得使照交屋，加上成屋銷售表現佳，助攻2022年本業營收朝正向成長。