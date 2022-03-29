軟體廠商訊連科技（5203）因為認列轉投資的玩美移動發行特別股所導致的帳面一次性虧損，2021年稅後虧損5.63億元，不過董事會29日決議仍將以資本公積每股配發新台幣1.72元，若以訊連29日收盤價91元計算，現金殖利率為1.89％。股東會將於6月21日舉行。

展望今年營運，在本業部分，訊連將聚焦三大成長型產品線，並擴大投資於研發創新；業外部分，玩美移動將於今年第三季赴美SPAC掛牌，訊連原始成本為3,600萬美元，目前持股玩美移動之價值已達到3.66億美元，帳上獲利逾10倍。

訊連2021年因為旗下玩美移動發行特別股，該等特別股在玩美移動財報上依國際會計準則歸類為金融負債，當玩美移動估值上升，使得該特別股的價值增加，導致玩美移動需依照國際會計準則規定而認列特別股的帳面損失，連帶使得訊連去年財報也需要認列玩美移動的大額業外損失。訊連2021年營業利益為1.97億元，年減17％，稅後淨損為新台幣5.63億元，每股稅後虧損7.21元。

訊連表示，玩美移動的損失，非訊連本業營運造成的虧損，訊連本業營運依然穩健，接下來也將積極衝刺業績成長。訊連也同時公告將以法定盈餘公積發放現金股利1.72元。

訊連董事長黃肇雄先前表示，公司近三年來逐漸看到轉型的成果，本業仍然強勁成長。2018年訊連啟動轉型，至2021年三年期間訂閱制營收增長達7.7倍，已正式成功轉型為訂閱制，2021年訂閱營收達2,330萬美元。此外，2018～2021年期間，mobile app手機行動創作應用營收則大幅成長4.5倍。而新發展出的人臉辨識業務，目前則正打入更多垂直應用領域，包括智慧安控、智慧醫療，同時也擴展到智慧金融，預期今年將再拓展至智慧辦公室以及智慧零售等場域。

展望接下來，黃肇雄說，2021年三大成長型產品線PC-Create（B2C）、Mobile App、New Biz目前營收占比已達到六成，其中更有高達70％的收入來自SaaS訂閱用戶，預期今年業績將與去年持平或成長。至於營收占比約剩四成的PC OEM／ODD今年將下降幅度與去年相似或衰退幅度縮小；整體來看，訊連看好今年營收將較去年成長。此外，2022年也將加大投資於研發創新，擴大潛在市場規模，預期全年營運表現將有望優於去年。