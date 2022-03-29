前日有德國媒體報導德國最大的電子零售商 MediaMarkt下架了大疆無人機，大疆公司隨後發佈中文聲明，說明這是由於上周大疆及其大量合作夥伴都遭受了水軍刷屏攻擊，這家德國零售商出於安全考慮進行了暫時下架，雙方目前仍在溝通討論中。

《環球時報》報導稱，經查證，MediaMarkt在海外官方社交媒體確實在3月24日被大量同樣內容的回復刷屏，而這些內容指向俄烏衝突。不過，有人可能混淆了民用多旋翼無人機與大型軍用無人機。據瞭解，用來航拍的民用多旋翼無人機並不會配備雷射目標指示器等載荷，顯然不能用於導引飛彈。但這一不準確的描述使得這一資訊在許多不瞭解大疆產品的網民中擴散，最終發酵至3月24日開始對大疆海外社交平臺帳號及大疆海外合作夥伴官方帳號進行衝擊。

報導說，大疆的海外合作夥伴們尤其是在西歐的合作夥伴無辜躺槍。大疆方面對記者表示，MediaMarkt也是網路水軍攻擊的受害者，這是他們的預防措施，而雙方仍在溝通和討論。在MediaMarkt的官方帳號下，有德國網民留言：「這太荒謬了」。

全球運營的商業公司在國際局勢中難免受到不同方面的壓力。大疆表示最重視的是依法合規，除了內部設立了專門的合規團隊之外，大疆也會要求上下游合作夥伴遵守所在地區的法律法規，嚴格按照國際規則行事，這包含了所有有業務運營的國家和地區的法律法規。

報導說，大疆也已經多次闢謠澄清民用無人機不適用於軍事用途，目前也在各方合作夥伴積極溝通協商，幫助合作夥伴共同解決問題。

大疆在聲明中表示，已多次重申大疆所有產品均為民用目的設計，無法滿足軍事規格的要求。目前在海外社交平臺上指責大疆支持戰爭的說法是完全錯誤的。