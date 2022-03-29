民進黨屏東縣長黨內初選進入最後倒數，全國各地的小英之友會29日在屏東集結，由小英之友會全國總會長顏志發、台中市小英之友會總會長李茂盛，屏東縣小英之友會總會長汪輝，帶領新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、花蓮縣等縣市小英之友會總會長，到屏東相挺莊瑞雄。

莊瑞雄先與小英青年軍一起騎乘自行車環繞屏東市，最後騎進屏東市玉皇宮，此時，青年軍送給莊瑞雄1條象徵小英之友「ing雄」應援巾，象徵「騎心相挺莊瑞雄」。

顏志發指出，過去蔡英文總統在最低潮的時候，是莊瑞雄第一個站出來力挺蔡英文，這次小英之友當然也要第一時間站出來力挺莊瑞雄，他要跟屏東的小英支持者推薦屏東縣長最好的人選—莊瑞雄，並且拜託大家幫忙守護小英的故鄉。

汪輝總也說，從小英青年軍自行車隊成軍開始，就一路相挺這個活動，2019年總統初選時與莊瑞雄在各地一起並肩作戰幫忙蔡英文，今天好戰友莊瑞雄參與黨內初選，他們一定要來加油打氣，同時也會發動小英之友們，每人3通電話邀請屏東親朋好友支持莊瑞雄。

對此，莊瑞雄除感謝小英之友會的力挺，也回贈「屏東雄讚」的應援巾，並表示他一定會讓屏東更超越、讓屏東變成全台灣雄讚的城市，請各位小英之友就像相信小英一樣，也相信莊瑞雄。

他還說，今天適逢青年節，他的參選政見也特別重視青年族群，唯有讓青年願意返鄉、讓年輕的活水注入屏東，屏東才更可以超越屏東、超越高雄。