7-11即日起舉行歡樂糖果節，指定糖果任選第二件6折。（7-11提供）

全家推百項指定商品第二件4折好康，並開賣限量飲品。（全家提供）

萊爾富活動期間買咖啡享買6送6優惠。（萊爾富提供）

本週迎來4天兒童清明連假，超商把握商機紛推優惠，除了咖啡飲品下殺5折起外，也有多項指定糖果餅乾折扣。雖可能碰上陰雨天，不過業者粗估連假仍能帶動業績成長1至2成，加上超商近來緊抓網購族群，業績不受影響。

7-11自4月1日開始，CITY系列指定飲品、零食消費滿200元，持特定支付工具結帳，享88折優惠，另外，CITY全品項任選3杯7折。業者觀察，每到兒童節前夕，相關糖果業績皆可成長1成以上，即日起至4月19日舉行「歡樂糖果節」，指定糖果任選第二件6折，購買M＆Ms、麥提莎等六大品牌指定品項還可加價49元拿到超Q「寶可夢萌遊提袋」一個。

全家也看好出遊商機，實體店於30日至4月5日連續7天，推出飲料、冰品、零食等超過百項指定商品第二件4折優惠；另4月2日至5日，推出Let’s Cafe老酒風味拿鐵、私品茶仙女波波紅茶、金萱鮮橙青茶單杯特價39元，數量有限。開工日（4月6日）當天也辦活動，提供單品美式、拿鐵買六送六優惠。

萊爾富也卯足全力秀好康，4月2日至5日在APP祭出大杯美式咖啡及拿鐵同品項買6送6優惠；另有多款指定飲品最低下殺5折起。同一時段也有逾200款餅乾、糖果等指定商品好康，包含任選第2件6折等，而77乳加草莓優格等商品更有同品項第2件0元的限時優惠。預估國道、交通轉運等門市買氣上升，可望帶動相關商品業績成長至少1成。

OKmart於31日起推出連續6天的OKCAFE優惠，只要至全台門市購買「大杯莊園美式／拿鐵」，即享同品項買2送2優惠，讓爸媽能充飽電再出遊；而小朋友則可以到店內挑選喜愛的糖果餅乾，超過百項商品第2件6折起；另，15日前只要至門市任一消費也能享有咖啡半價、健達奇趣蛋加價購，預計帶動門市2成業績。而連假網購需求增加，業者也準備超殺好康，包含週週抽及小白單精選商品優惠，盼放送福利搶客。