台鐵「復興號」末班第605次列車，於10點05分抵達終點新北市樹林站。（鄧博仁攝）

不少民眾在樹林站為末班第605次列車留下記錄。（鄧博仁攝）

復興號駛入樹林站月台後，媽媽帶著小朋友一起在經典的藍白配色車廂前合影留念。（鄧博仁攝）

司機員與復興號合影，紀念第605次末班列車最後一次任務。（鄧博仁攝）

行駛40多年的台鐵「復興號」29日走入歷史，完成了第605次末班列車最後一次任務後，台北站長胡詠芝展示紀念套票。（鄧博仁攝）

復興號駛入樹林站民眾下車後，留下空盪盪的車廂。（鄧博仁攝）

第605次末班車抵達樹林後，機車長完成執行復興號的最後一趟任務。（鄧博仁攝）

台鐵局行駛逾40年的復興號列車，自今天6點05分末班從花蓮站開車後除役，正式走入歷史。吸引許多鐵道迷到場送復興號最後一程，並為紀念車票蓋上戳章。（鄧博仁攝）

機車長完成執行復興號的最後一趟任務。在駛離樹林站的片刻，民眾揮手送別復興號。（鄧博仁攝）

台鐵復興號列車行駛超過40年，末班復興號第605次列車29日早上6點5分從花蓮站開出，10點05分抵達樹林站後，宣告正式除役走入歷史。

不少鐵道迷特地到樹林站與該列車道別，民眾在樹林站下車後與這輛乘載許多人回憶的列車拍照留下紀念，有人帶著特製的紀念牌、車票合照，也有民眾帶著小鐵道迷一起來送別見證，懷念當初的歲月和氣氛。列車最終駛離樹林站後，民眾目送復興號並揮手送別，隨後與開進樹林站月台的普悠瑪列車擦身而過。

復興號是1981年3月1日推出的冷氣對號快車，外觀為藍白色塗裝，行駛初期曾附掛在莒光號列車上成為莒興號，車廂數量充裕後，混合編組才被取消，單獨成為復興號列車。隨著台鐵近年採購車輛陸續抵台，新車EMU 3000投入營運，台鐵局29日起時刻微調，在末班「復興號」抵達終點站後，正式除役退出班表，因此吸引大批的鐵道迷乘坐並捕捉畫面。

為此，台鐵專程為末班「復興號」設計了專屬的車頭牌，供大眾拍照紀念今天最後的運行。