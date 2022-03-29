台鐵復興號列車行駛超過40年，末班復興號第605次列車29日早上6點5分從花蓮站開出，10點05分抵達樹林站後，宣告正式除役走入歷史。
不少鐵道迷特地到樹林站與該列車道別，民眾在樹林站下車後與這輛乘載許多人回憶的列車拍照留下紀念，有人帶著特製的紀念牌、車票合照，也有民眾帶著小鐵道迷一起來送別見證，懷念當初的歲月和氣氛。列車最終駛離樹林站後，民眾目送復興號並揮手送別，隨後與開進樹林站月台的普悠瑪列車擦身而過。
復興號是1981年3月1日推出的冷氣對號快車，外觀為藍白色塗裝，行駛初期曾附掛在莒光號列車上成為莒興號，車廂數量充裕後，混合編組才被取消，單獨成為復興號列車。隨著台鐵近年採購車輛陸續抵台，新車EMU 3000投入營運，台鐵局29日起時刻微調，在末班「復興號」抵達終點站後，正式除役退出班表，因此吸引大批的鐵道迷乘坐並捕捉畫面。
為此，台鐵專程為末班「復興號」設計了專屬的車頭牌，供大眾拍照紀念今天最後的運行。
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