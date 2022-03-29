外縣市案在北市的足跡。（圖／北市衛生局提供）

外縣市案在北市的足跡。（圖／北市衛生局提供）

外縣市案在北市的足跡。（圖／北市衛生局提供）

外縣市案在北市的足跡。（圖／北市衛生局提供）

外縣市案在北市的足跡。（圖／北市衛生局提供）

外縣市案在北市的足跡。（圖／北市衛生局提供）

台北市確診個案足跡。（圖／北市衛生局提供）

案22946更正後的足跡。（圖／北市衛生局提供）

案23024更正後的足跡。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局公布最新足跡，包含外縣市確診案在北市的活動紀錄，大眾運輸工具部分包含台北車站至台大醫院站、西門站、忠孝復興站、公館站等，足跡遍布士林區、中山區等地。

以下為外縣市確診案到北市的足跡，案23084在3月25日去過南港展覽館、松山區餐廳，27日去過北投區餐廳。另外案23078、案23079在3月22日一起去過內湖超商。

案23029於3月25日搭乘太魯閣北上，走訪萬華區、中正區、大同區多間店家與賣場，並搭乘莒光號、自強號返回池上。案23076的足跡比較多，3月23日至26日均有搭乘捷運往返頂溪與台北車站，以及中正區和大安區的診所、餐廳。

案23073在3月26日與27日去過文山區、中山區賣場。案22731於3月23日搭乘客運往返忠孝復興與基隆，並到大安區餐廳用餐。

台北市確診個案部分，案23064與案23065在3月24日至27日去過松山區、中山區市場，還有超市與服飾店。其餘個案的足跡仍在持續疫調中，待北市衛生局公布。