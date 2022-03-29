烏克蘭戰爭超過一個月，不過烏克蘭民眾的抵抗意願仍然強烈，西部城市利沃夫(Lviv)就有汽車改裝廠，將皮卡車加裝鋼板，甚至外掛武器，成為具有作戰能力的半軍車。

軍事網(military.com)報導，承包改裝工作的焊工達琴科（Ostap Datsenko）說：「我們的勝利取決於我們能不能堅持。」他本人也是烏克蘭民兵的首領，協調海外僑民的連絡工作。

雖然位在最西邊利沃夫，但是同樣不安全，俄軍也會轟炸利沃夫。他表示，就上周六，當他正在改裝卡車時，就聽到一段尖嘯聲，抬頭一看，看到一個物體在空中呼嘯而過，接著就聽到巨大的爆炸聲。

那次轟炸擊中一處與軍方有關的工廠，達琴科都被爆炸餘威震倒在地，他趕緊躲進臨時掩體裡。

不過工作還是繼續，他在第二天把卡車改裝完成，然後與其他三輛車一起開往烏克蘭東部支援。他為卡車加裝鋼板，還噴上迷彩塗裝，在後方的貨架裡焊上一支條桿，可以做為機槍的固定點。

他表示，雖然自己還沒被徵召上陣，但是在入伍之前，也會盡其所能保家衛國。