台北市中山區萬豪酒店，24日才發生對面馬路賓利車遭槍擊案，今天（29日）傍晚6時許，又傳出男子墜亡意外。26歲林姓男子今天傍晚6時至台北市大直萬豪酒店20樓BBQ餐廳，獨自1人入座後，由服務生替他介紹餐點，但他沒點餐，隨後竟趁服務生沒注意，走到戶外露台的座位區，攀上矮牆墜落2樓的玻璃天花板，當場死亡。

餐廳服務生告訴警方，林姓男子表示要自己用餐，請服務生替他介紹菜單，但他沒點餐，說要再考慮看看，接著服務生要替其他客人帶位時，男子悄悄走出戶外，在露天座位區徘徊，趁其他客人沒注意，翻出矮牆墜樓。巨大聲響嚇壞許多入住客人和用餐消費者，萬豪酒店趕緊報案。

目前警方正在聯繫其家人，了解林的背景、有無特殊就醫診療紀錄等，初步排除外力介入，全案由檢警相驗偵辦中。

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