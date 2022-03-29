4月電價進入延長賽 經部：待未來能源價格明朗再來討論 19:582022/03/29 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部29日召開今年第一次電價審議委員會，由於近期國際能源價格波動太大，因此這次會議中無法作出決定，待未來能源價格明朗後，再來做出決定。 經濟部表示，現貨市場價格變動非常劇烈，這是異常現象，委員們認為要再觀察一段時間，才能符合市場的狀況，因此電價審議會對此次電價調整案並未做出決定，希望能有更多時間觀察與評估燃料價格趨勢，待情勢較為明朗後再召開電價審議臨時會議，才能做出合適判斷。 電價審議委員會本周開會 王美花：有2種聲音 不友善國家買俄天然氣 以盧布結算 #電價 #能源價格 #再來 #經濟部 #召開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大林蒲第二次遷村說明會 居民酸陳其邁推動牛步 13:412022/03/27 生活 原物料、通膨壓力大 今決定是否漲電價 04:102022/03/29 財經焦點 政院拍板新設產業開發案 使用一定比例再生水 14:482022/03/24 生活 只漲用電大戶電價 工商界批「暴政」 經長：我不認同 11:592022/03/28 財經 電價審議漲大戶？綠委：承擔社會、節電責任 16:282022/03/29 政治 內政部：防疫期間人民團體及合作社可視訊開會 10:572022/03/29 生活 我固定投資首破5兆元 企業研發投資成長16年最高 16:482022/03/29 財經 電價下周攻防 最後凍漲機率高 04:102022/03/25 財經焦點 電價恐調漲 王美花：電價調整跟夏季電價無關 12:472022/03/29 財經 經部：油炸專用油供應充足 籲業者勿囤貨 22:332022/03/26 財經 高雄銀行董事長職務 由財政局長陳勇勝代理 18:332022/03/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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