經濟部29日召開今年第一次電價審議委員會，由於近期國際能源價格波動太大，因此這次會議中無法作出決定，待未來能源價格明朗後，再來做出決定。

經濟部表示，現貨市場價格變動非常劇烈，這是異常現象，委員們認為要再觀察一段時間，才能符合市場的狀況，因此電價審議會對此次電價調整案並未做出決定，希望能有更多時間觀察與評估燃料價格趨勢，待情勢較為明朗後再召開電價審議臨時會議，才能做出合適判斷。