全台首輛沉浸式遊戲體驗專車「酷玩行者」29日正式發表，全車搭載10組頂級電競級電腦設備以及高規格LED面板，提供直播、轉播等功能，為消費者打造最佳遊玩環境，首站4月2日登陸台中洲際棒球場。

「酷玩行者」是酷碼科技集團（Cooler Master）成立的娛樂媒體公司Ｍaster XP，斥資千萬打造的頂級沉浸式遊戲體驗專車，車輛外觀大膽運用繽紛塗鴉設計，內裝更是攜手美商超微、華擘、撼訊、十銓等知名品牌打造超強效能的電競環境，特別搭載ARGB燈光系統，帶給玩家身歷其境的感官饗宴，是一台兼具創意、娛樂、機動等多功能性的「移動式大舞台」，讓互動距離沒有設限，直播活動、DJ派對一車搞定，讓電競與娛樂不侷限於過往，更將酷碼科技品牌理念發揮到極致。

本次的發布會也邀請知名遊戲實況主湯米、小熊至現場互動。首先由湯米、小熊打頭陣遊玩知名遊戲大作《英雄聯盟》進行1對1殊死PK賽，接著由湯米、小熊、P. League+桃園領航猿總經理陳信安以及民眾黨新北市議員第三選區候選人陳世軒接受派對遊戲《胡鬧廚房2》趣味挑戰。

陳世軒認為，如今科技與現代人民的生活已是密不可分，相信不論男女老少都能在酷玩行者中找到遊戲樂趣；月眉國際開發董事長陳志鴻則表示，很高興本次能與酷碼科技合作，未來酷玩行者也將會在麗寶樂園馬拉灣出沒，提供電玩結合主題樂園多樣化跨界娛樂活動，屆時歡迎遊客蒞臨園區暢玩。

議員候選人陳世軒（左起）、PLG桃園領航猿總經理陳信安與遊戲實況主湯米、小熊和Orb X合照。（酷碼科技提供）

Cooler Master酷碼科技CMIMX推出的Orb X。（酷碼科技提供）