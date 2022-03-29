烏克蘭駐土耳其大使館表示，烏克蘭與俄羅斯代表團今天在伊斯坦堡舉行的停火談判已經結束。
雙方談判進行約4小時，中途多次休息。目前尚不清楚明天是否會繼續第二天談判。
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）27日通電話後，同意由伊斯坦堡主持會談。土耳其當局希望這次會談能讓雙方停火。
烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）先前表示，雙方目前討論的議題為安全保證，以及安排停火來解決人道困境。
波多利雅科在國家電視台上表示：「最重要的是為烏克蘭的國際安全保證達成協議，因為有協議我們將能結束戰爭，如烏克蘭所需要的。」
「第2項議題則是停火，以解決所有累積的人道問題。」
俄羅斯談判人員梅丁思基（Vladimir Medinsky）事前表示，希望俄烏兩國結束談判後的數小時內會有聲明。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則告訴記者，和談是否有希望，今明兩天就會明朗。
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