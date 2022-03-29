交通部鐵道局斥資238億元要將嘉義市區逾10公里長的鐵路段辦理高架化，鐵道局副局長溫代欣29日指出，嘉義車站是全台第一個三鐵共構處，擁有台鐵、森鐵及糖鐵，舊車站會保留、呈現新舊融合，並且推動周邊商圈成形。

中部工程處副處長吳志仁表示，工程內容包含鐵路高架工程、嘉北、嘉義站高架車站工程、新建水上車輛基地、新設的北回歸線站等工程，目標2025年通車，未來鐵路高架化通車後將可消除5處平交道、3座陸橋等立體設施。

依計劃綜合規劃報告，嘉義站進出車站旅客預測值，2030年將可達到35,000人次。而嘉義車站商業空間設計約有3,000平方公尺。嘉義市區鐵路高架化主體工程分為臨時軌、高架橋及車站標、水上車輛基地與系統機電等工程，目前計畫進度已達4成。吳志仁說，臨時軌道工程，由北至南共分4個工區，因侵入鐵路行車淨空，每日均需於夜間約0點至5點臺鐵營運收班期間，方能斷電封鎖進入軌道區施工，以維持臺鐵營運及施工安全。

他表示，臨時軌切換作業，因作業項目繁多，需同時動員大量人力、機具，辦理軌道、電車線及號誌系統切換作業。為減低對通勤族及一般民眾的影響，自3月5日起，每個工區利用1~2個週六深夜辦理東正線軌道切換工作，預計至5月初完成。另西正線則預計於7～9月進行切換工程，每個區間則是利用1個週六深夜施工，總計今年將進行24次切換作業，各工區切換完成後陸續交付永久軌高架橋施工。

至於永久軌部分，高架橋工程興業及宏仁工區，刻正進行基樁、基礎、墩柱及橋梁上構施作，施工期間為疏導市區交通並減少施工造成不便，鐵道局將秉持與市府交通單位協調並妥為設置交通維持及引導措施。

嘉義高架車站、嘉北高架車站及新設北回歸線車站工程已於1月25日開工，其中嘉義車站將改建為2島式1岸壁月台共5股道之高架車站，並保留及再利用嘉義舊站、林鐵月台、舊軌道、鐵道倉庫等設施，成為新舊共存之都市門戶特色，未來嘉義高架車站完工營運後將成為中南部地區主要的交通樞紐。