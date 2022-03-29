大陸女星選秀節目《乘風破浪的姐姐》兩季開播後，讓許多30歲以上的女藝人再創演藝事業巔峰，因此第三季出演名單一直備受關注；韓國女子天團「少女時代」前成員潔西卡（鄭秀妍）退出7年來，儘管有推出個人作品卻沒引起太大討論，直到近日被爆出她疑似是第三季參賽者之一，演唱曲目還是中文歌，令許多粉絲既期待又心疼。

選秀節目《乘風破浪的姐姐》連兩季都掀起超高討論度，其中出演嘉賓一直是亮點之一，前兩季名單有寧靜、伊能靜、那英和張柏芝等30歲以上出道多年女星，更讓不少人又藉由節目中的表現，成功圈粉無數；近期微博上也瘋傳第三季名單，Twins、李玟和溫碧霞都在其中，而最受到討論的就是前少時成員潔西卡。

潔西卡28日曬近況，被眼尖網友發現她疑似在長沙拍攝《乘風破浪的姐姐》。(圖/ 摘自微博)

儘管官方沒有證實節目第三季名單，昨（28）日潔西卡在IG和微博發文和粉絲打招呼，被眼尖網友注意到，她背景的陽台一隅和長沙某飯店極為相似，加上《乘風破浪的姐姐》錄影地點正是在長沙，因此潔西卡參賽的可能性又大大增加；另外還有知情人士透露，潔西卡初舞台特地選了中文歌，將演唱張韶涵代表歌曲之一〈隱形的翅膀〉。

不過，潔西卡要演出《乘風破浪的姐姐》消息曝光後，粉絲態度很兩極，有些人覺得可以有好幾個月看到她表演，非常期待；但有另一派則很心疼潔西卡，認為她昔日是一代女團成員，在2015年退團後，如今卻得出演這種「重新攢人氣」的選秀節目，不免替她感慨。