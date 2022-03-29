偉康科技（6865）29日公告2021年財報，營收、獲利雙雙大躍進，皆創新高。去年營收4.4億元，年增51.9％，稅後淨利6,587萬元，年增52.4％，EPS 5.54元，董事會決議配發3元現金股利。偉康表示，受惠於金融科技與資安產業蓬勃發展，市場需求強勁，偉康近五年快速成長，營收年均複合成長率超過39％，稅後淨利年均複合成長率達55％。

進入後疫情時代，「零接觸數位金融」以前所未有的速度，急遽擴張。隨之而來，對於「數位身分認證」、「線上申辦平台」、「視訊核身平台」等「金融雲生態圈」解決方案，市場需求動能強勁。

偉康科技總經理連泓鈞表示，零接觸數位金融服務所需的「數位身分認證」正是偉康技術強項，展望今年，偉康推出的「OETH雲端身分認證SaaS服務」，不僅能滿足金融業最嚴格的資安要求，更延伸應用到製造、零售、電商、遊戲、電信等高規格資安防護市場。

偉康科技副總經理陳怡良進一步指出，偉康身為FIDO國際聯盟成員，以無密碼、強認證技術切入數位身分解決方案市場，除已導入多家銀行與壽險等金融機構外，今年更將「OETH雲端身分認證SaaS服務」擴展到蘋果供應鏈廠商，解決高資安防護標準的供應鏈稽核問題。

偉康科技表示，數位金融與企業資安是偉康科技成長雙引擎，公司所有研發投資及產品組合均聚焦於這兩大領域，持續發展後疫情時代不可或缺的零接觸創新解決方案，協助客戶重新定義並改造數位金融與企業資安。